В Ленобласти полицейские задержали водителя такси, который избил пассажира

Потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ушибами и переломом в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Полицейские задержали водителя такси, который избил пассажира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Кировского района Ленобласти 24 апреля поступило сообщение о том, что около 21:40 у дома 2 по улице Кравченко в поселке Синявино таксист избил 39-летнего мужчину. Потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ушибами и переломом в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 26 апреля, около 15:40 у дома 13 по улице Молодежная в Кировске по подозрению в совершении данного преступления был задержан 33-летний, ранее судимый, водитель такси.

Ранее в Пушкине мужчина изнасиловал бывшую супругу и сломал ей челюсть.

Фото: Piter.tv