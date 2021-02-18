Полицейские задержали хулиганов, зажегших в метрополитене сигнальные фальшфейеры

Инцидент произошел на станции "Гражданский проспект".

Полиция Петербурга задержала хулиганов, устроивших пиротехническое шоу в вестибюле станции метро "Гражданский проспект". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В полицейский отдел доставили троих участников "шоу", ими оказались двое уроженцев Вологодской области 26 и 28 лет и их знакомая. Девушку опросили в качестве свидетеля и отпустили, а мужчины попали под уголовное дело о хулиганстве. В полиции напомнили, что в результате хулиганского инцидента никто не пострадал, имущество метро также не было повреждено.

Ранее мы рассказывали, что троих парней задержали за стрельбу по бутылкам в центре Петербурга в День всех влюбленных.

Видео: пресс-служба ГУ МВД