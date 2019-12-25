Троих парней задержали за стрельбу по бутылкам в центре Петербурга в День всех влюбленных

Для розыска хулиганов был объявлен план "Перехват".

Полиция задержала трех мужчин, которые стреляли из автомата по бутылкам около парковки на улице Черняховского. В их "Хендэ" обнаружили автомат и предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся поступило в полицию около 21 часов 14-го февраля. По словам заявителя, после стрельбы мужчины положили оружие в багажник и уехали. После этого полицейские объявили план "Перехват" для розыска иномарки. Спустя 20 минут авто нашли у дома №51 по улице Черняховского. Позже были задержали и доставлены в отдел полиции трое 20-летних участников инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее конфликт у клуба со стрельбой на улице Чудновского попал на видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области