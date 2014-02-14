Конфликт у клуба со стрельбой на улице Чудновского попал на видео

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, никто не пострадал, однако на кадрах видно, что без рукоприкладства не обошлось.

Драка и стрельба около клуба на улице Чудновского попала на видео. Piter.TV публикует кадры с момента происшествия.

Инцидент произошел ранним утром 13-го февраля. В полицию обратился администратор клуба и сообщил о стрельбе. Правоохранители установили, что злоумышленником был гендиректор 1988-го года рождения одной из коммерческих организаций. В ходе словесного конфликта он сделал несколько выстрелов в воздух, после чего завязалась драка. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали и изъяли у него травматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.TV