Нетрезвого гендиректора петербургского предприятия задержали после стрельбы

Мужчина выстрелил в воздух несколько раз. Никто не пострадал.

Около шести утра в субботу, 13 февраля, в полицию обратился 36-летний администратор клуба и заявил о стрельбе у заведения на улице Чудновского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пьяный генеральный директор коммерческого предприятия решил выстрелить в воздух после словесного конфликта с администратором бара. Мужчину задержали, изъяв у него травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта не уточняются, обошлось без пострадавших.

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Фото: Piter.TV