С Литейного моста сорвалась женщина

Утром в воскресенье, 14 февраля, неизвестная женщина сорвалась с Литейного моста со стороны Арсенальной набережной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Специалисты при помощи сотрудников полиции смогли поднять пострадавшую на берег. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ушибами госпитализировали в Мариинскую больницу. Отмечается, что петербурженку поднимали при помощи лодки, спинального щита и веревки.
По предварительным данным, женщина сорвалась с моста и упала на лед.
Ранее мы писали, что в горящем доме в Парголово находился мужчина.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все