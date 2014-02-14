С Литейного моста сорвалась женщина

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

Утром в воскресенье, 14 февраля, неизвестная женщина сорвалась с Литейного моста со стороны Арсенальной набережной, сообщил источник в правоохранительных органах.

Специалисты при помощи сотрудников полиции смогли поднять пострадавшую на берег. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ушибами госпитализировали в Мариинскую больницу. Отмечается, что петербурженку поднимали при помощи лодки, спинального щита и веревки.

По предварительным данным, женщина сорвалась с моста и упала на лед.

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Фото: Piter.TV