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С Литейного моста сорвалась женщина
Сегодня, 10:50
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smirenny

С Литейного моста сорвалась женщина

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Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

Утром в воскресенье, 14 февраля, неизвестная женщина сорвалась с Литейного моста со стороны Арсенальной набережной, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Специалисты при помощи сотрудников полиции смогли поднять пострадавшую на берег. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ушибами госпитализировали в Мариинскую больницу. Отмечается, что петербурженку поднимали при помощи лодки, спинального щита и веревки.

По предварительным данным, женщина сорвалась с моста и упала на лед. 

Ранее мы писали, что в горящем доме в Парголово находился мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: женщина сорвалась с моста, сорвалась с моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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