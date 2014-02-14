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В горящем доме в Парголово находился мужчина
Сегодня, 9:33
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smirenny

В горящем доме в Парголово находился мужчина

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Спасатели оперативно справились с возгоранием: никто не пострадал.

Накануне вечером, 13 февраля, в СНТ "Климовец" в поселке Парголово произошел пожар. Спасатели получили сигнал в 22:56. 

Для ликвидации возгорания на место прибыли 15 сотрудников и три специальных машины. Внутри дома был мужчина, ему удалось выбраться самостоятельно. Однако назвать причину возгорания он не смог из-за состояния шока. К 23:30 пожар полностью потушили, обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют подробности произошедшего. 

Ранее мы писали, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала кроличья ферма.

Фото: Piter.TV

Теги: горит дом, парголово, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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