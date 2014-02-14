В горящем доме в Парголово находился мужчина

Спасатели оперативно справились с возгоранием: никто не пострадал.

Накануне вечером, 13 февраля, в СНТ "Климовец" в поселке Парголово произошел пожар. Спасатели получили сигнал в 22:56.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 15 сотрудников и три специальных машины. Внутри дома был мужчина, ему удалось выбраться самостоятельно. Однако назвать причину возгорания он не смог из-за состояния шока. К 23:30 пожар полностью потушили, обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют подробности произошедшего.

Ранее мы писали, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала кроличья ферма.

Фото: Piter.TV