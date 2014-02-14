Семеро животных погибли, спасли удалось только одного.

При пожаре на Петроградской стороне пострадала кроличья ферма. Об этом рассказали очевидцы в группе "Петроградская диаспора" в соцсети Facebook 13 февраля.

Выяснилось, что во дворе дома на Зверинской улице загорелся контейнер. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то они увидели неожиданную вещь – внутри так называемой "фермы" спрятались кролики. Чтобы звери не замерзали, в контейнере был обогреватель, который стал причиной возгорания. Семеро животных погибли, спасли удалось только одного.

После инцидента спасатели начали поиски хозяина "фермы", чтобы передать ему выжившего кролика.

Спасатели вызволили чайку из ледяного плена на Свердловской набережной. Птица находилась на льду неподвижно не один день.

Видео: Facebook / Петроградская диаспора