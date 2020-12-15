Птица находилась на льду неподвижно не один день.

Спасатели вызволили чайку из ледяного плена на Свердловской набережной в Петербурге. Подробности случившегося накануне на своей странице "ВКонтакте" поведали представители отряда по спасению животных "Кошкиспас".

Попавшую в ледяной плен птицу во время пробежки по набережной заметила местная жительница, которая и обратилась к активистам. Судя по ее словам, птица находилась на льду неподвижно не один день. Потом к спасательной операции подключились специалисты со снаряжением и на судне с воздушной подушкой.

После того, как птицу отмочили в теплой воде, обнаружилось, что крылья у чайки целы. Это значит, она имеет большие шансы после лечения вернуться в природу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге проведут бесплатную кастрацию бездомных кошек. Деньги выделят на стерилизацию 800 животных.

Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум