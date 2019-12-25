В Петербурге проведут бесплатную кастрацию бездомных кошек

Деньги выделят на стерилизацию 800 животных.

Начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о планах города по кастрации и стерилизации бездомных кошек. В ближайшее время власти Северной столицы выделят деньги на 800 животных. Акция пройдет в рамках Всемирного дня кастрации и стерилизации.

Безнадзорные и подвальные кошки будут стерилизоваться за счет бюджета. В первую очередь это нужно для того, чтобы обезопасить город от заразных болезней.

Сегодня в городе живет около миллиона кошек. 23-24 февраля в рамках акции петербуржцы смогут кастрировать и стерилизовать своих питомцев по сниженной стоимости.

Ранее мы писали, что собаководы Петербурга бьют тревогу: реагенты разъедают лапы их питомцам.

Фото: pixabay.com