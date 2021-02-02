Собаководы Петербурга бьют тревогу: реагенты разъедают лапы их питомцам

Владельцы домашних животных утверждают, что с подобным столкнулись впервые.

Собаководы Петербурга жалуются на крайне пагубное влияние реагентов на лапы их любимых питомцев. Об этом сообщила блогер Екатерина. В начале января, у ее любимого питомца корги по кличке Рик после прогулки в центр разъело лапы.

В какой-то прекрасный чудесный момент он остановился, сел и не вставал. Мы сначала думали, что он устал, но потом я посмотрела на его лапы, а они все в крови и до мяса разъелись. Он начал плакать. У меня тоже сердце кровью облилось. Мы взяли его на руки сразу же. Екатерина Данилова, блогер, собаковод

На историю откликнулись и другие владельцы домашних животных, сообщив о подобных проблемах. Посоветовали Екатерине надевать специальные ботиночки для собак или мазать лапы воском.

К ботинкам он привыкал часа пол, что бы он смог нормально ходить, но походка меняется. Ботинки не очень полезны собакам, так как они начинают по другому ходить и чувствуют себя не комфортно. К тому же у них меняется строение тела Екатерина Данилова, блогер, собаковод

Однако воск не защищает от реагентов в центре города, признаются собаководы. С ботиночками тоже все не так просто - лучше покупать подороже – дешевые быстро портятся, признается Екатерина.

Ветеринары подтверждают – угроза здоровью от реагентов действительно существует.

Помимо хлористого кальция на дорогах часто используют смесь гранитной крошки и обычной поваренной соли. Это все соли, просто разной степени агрессивности. Так же там, где используется техническая соль, на земле остаются камни и песок, которые становятся причиной еще и механических повреждений лап животных. Такая гремучая смесь действительно вредит лапам животных. Анна Брыкова, ветеринарный врач

В этой истории интересно замечание Екатерины, что еще в прошлом году они не сталкивались с подобными проблемами, хоть и гуляли в центре зимой. Другие собаководы также утверждают, что с пагубным воздействием дорожных реагентов столкнулись лишь этой зимой.

Видео, фото: Piter.TV