У метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по автобусам

Водитель автобуса не разглядел марку автомобиля.

Вечером в четверг, 21 января, у станции метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по рейсовым автобусам, сообщил телеканал 78.

Стрельба произошла на Малой Морской улице. В автобусе находилось 20 пассажиров и кондуктор.

По стеклу бахнули из травмата. Из-за снегопада машину стрелков не увидел. Пассажиры перепугались пояснил водитель.

В ходе происшествия никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV