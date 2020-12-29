У метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по автобусам

Вечером в четверг, 21 января, у станции метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по рейсовым автобусам, сообщил телеканал 78.
Стрельба произошла на Малой Морской улице. В автобусе находилось 20 пассажиров и кондуктор.
По стеклу бахнули из травмата. Из-за снегопада машину стрелков не увидел. Пассажиры перепугались
пояснил водитель.
В ходе происшествия никто не пострадал.
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Фото: Piter.TV
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