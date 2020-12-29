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У метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по автобусам
Сегодня, 22:36
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smirenny

У метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по автобусам

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Водитель автобуса не разглядел марку автомобиля.

Вечером в четверг, 21 января, у станции метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по рейсовым автобусам, сообщил телеканал 78

Стрельба произошла на Малой Морской улице. В автобусе находилось 20 пассажиров и кондуктор. 

По стеклу бахнули из травмата. Из-за снегопада машину стрелков не увидел. Пассажиры перепугались

пояснил водитель. 

В ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Петербурге эвакуировали гипермаркет "Лента" на Хасанской.

Фото: Piter.TV

Теги: адмиралтейская, стрельба в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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