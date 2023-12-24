Неизвестный открыл стрельбу по футбольному поле и попал в студента

Мужчина ранил 19-летнего молодого человека.

Неизвестный расстрелял футбольное поле у школы на проспекте Пятилеток на юго-востоке Санкт-Петербурга. Две пули попали в 19-летнего парня.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, разыскивается стрелок, который из пневматики в Невском районе Петербурга расстрелял футбольное поле. В полицию обратился 19-летний молодой человек.

Предполагается, что стрелявший находился на 10 этаже дома на улице Джона Рида. Стрелок дважды попал в заявителя, но медицинская помощь тому не понадобилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель поселка Ленобласти решил неординарно отметить собственное день рождения. Его задержали из-за стрельбы, которую он устроил возле магазина на улице Новой.

Фото: Piter.TV