Житель Ленобласти получил в подарок на день рождения уголовное дело

Мужчина устроил стрельбу сразу после празднования.

Житель поселка Лосево (Выборгский район, Ленинградская область) решил неординарно отметить собственное день рождения. Его задержали из-за стрельбы, которую он устроил возле магазина на улице Новой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, всё произошло в ночь на 7 июня. 43-летний мужчина подъехал на автомобиле "Лада Веста" к магазину, а после устроил пальбу в воздух. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, но стрелок к тому моменту уже успел уехать.

Впрочем, уже спустя час в полицию поступило еще одно сообщение о стрельбе, но уже у дома 2 по Октябрьской улице в поселке Лесогорский. Там его и удалось задержать, охотничий карабин был изъят. Личность стрелка была установлена: им оказался 43-летний составитель поездов из Лосево. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщал, что на Миллионной улице была обнаружена наркоплантация, которую местный житель организовал в кредит.

Фото: Piter.TV