В Васкелово хозяйка дачного дома заявила на арендаторов в полицию за создание нарколаборатории

На участке женщины проживали девушки, которые приехали из Казахстана.

В Васкелово сотрудники полиции задержали двух гражданок Казахстана, которых подозревают в создании нарколаборатории. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

По словам владелицы дома, она приехала проверить дачу в воскресенье, 8 мая. Зайдя в одно из помещений, женщина обнаружила нарколабораторию. Жительница Ленобласти оперативно обратилась в полицию и написала заявление на съемщиков жилья.

Стражи порядка проверили дачу и нашли в комнате почти килограмм мефедрона. Полицейские задержали 21-летних мигранток. Против них возбудили уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv: петербурженку с наркотиками в багажнике задержали на трассе в Воронеже.

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