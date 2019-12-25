Петербурженку с наркотиками в багажнике задержали на трассе в Воронеже

Полицейские нашли у неё наркотики: как показала экспертиза, это был метилэфедрон, общим весом 500 граммов.

Петербурженку с наркотиками в багажнике поймали на трассе в Воронеже. Об этом сообщили в "МВД Медиа".

Инспекторы ГИБДД остановили машину с 57-летней петербурженкой на 216 км автодороги Р-298 "Курск – Воронеж". После нескольких вопросов женщина стала сильно нервничать, поэтому автомобиль было решено проверить.

Полицейские нашли у неё наркотики: как показала экспертиза, это был метилэфедрон, общим весом 500 граммов. Возбуждено уголовное дело.

Недавно в петербургский центр содержания мигрантов пытались пронести конфеты с гашишем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области