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Петербурженку с наркотиками в багажнике задержали на трассе в Воронеже
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку с наркотиками в багажнике задержали на трассе в Воронеже

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Полицейские нашли у неё наркотики: как показала экспертиза, это был метилэфедрон, общим весом 500 граммов.

Петербурженку с наркотиками в багажнике поймали на трассе в Воронеже. Об этом сообщили в "МВД Медиа".

Инспекторы ГИБДД остановили машину с 57-летней петербурженкой на 216 км автодороги Р-298 "Курск – Воронеж". После нескольких вопросов женщина стала сильно нервничать, поэтому автомобиль было решено проверить.

Полицейские нашли у неё наркотики: как показала экспертиза, это был метилэфедрон, общим весом 500 граммов. Возбуждено уголовное дело.

Недавно в петербургский центр содержания мигрантов пытались пронести конфеты с гашишем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

Теги: гибдд, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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