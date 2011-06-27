В петербургский центр содержания мигрантов пытались пронести конфеты с гашишем

Подозрительную посылку принесла женщина.

В петербургский центр временного содержания мигрантов пытались пронести конфеты с наркотиками. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 27 апреля обратился 32-летний администратор центра содержания иностранцев на Кингисеппском шоссе. Он рассказал, что задержал женщину, которая принесла подозрительную посылку. В пакете оказались странные конфеты.

Позднее экспертиза показали, что конфеты были наполнены гашишем общей массой около 16 граммов.

Ранее в Пулково у пассажира нашли наркотики в багаже.

Фото: pexels