В петербургский центр содержания мигрантов пытались пронести конфеты с гашишем

В петербургский центр временного содержания мигрантов пытались пронести конфеты с наркотиками. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 27 апреля обратился 32-летний администратор центра содержания иностранцев на Кингисеппском шоссе. Он рассказал, что задержал женщину, которая принесла подозрительную посылку. В пакете оказались странные конфеты.
Позднее экспертиза показали, что конфеты были наполнены гашишем общей массой около 16 граммов.
Ранее в Пулково у пассажира нашли наркотики в багаже.
Фото: pexels
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