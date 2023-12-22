В Петергофе отец и дочь выращивали дома марихуану

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его дочь отпущена под подписку о невыезде.

В Петергофе правоохранители задержали мужчину и его дочь, которые выращивали дома наркотические растения. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Обыски прошли в доме по улице Озерковой, где 61-летний мужчина и его 41-летняя дочь выращивали марихуану для дальнейшего сбыта. В доме и автомобиле Toyota Land Cruiser было изъято девять контейнеров с марихуаной общим весом почти 1,5 килограмма, множество пакетиков с комплементарной застежкой, а также оборудование для полива и выращивания растений. Кроме того, изъяты пять кустов конопли, а также высушенные части растений, приготовленные для дальнейшего потребления и продажи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его дочь отпущена под подписку о невыезде.

Ранее ФСБ изъяла у петербуржца 15 кг кокаина, оружие и поддельные документы.

Видео: МВД