Полиция накрыла наркоплантацию на Миллионной улице

Находчивый агроном оборудовал квартиру всем необходимым в кредит.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с коллегами из Центрального района Петербурга задержали 40-летнего петербуржца. Он организовал ферму по выращиванию конопли в квартире.

Наркоплантацию, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, обнаружили в квартире дома 18 по Миллионной улице. Наркоагроном оборудовал комнату всем необходимым для культивирования наркорастений. Средства для этого он нашёл, взяв кредит в банке.

Правоохранителями было обнаружено около 1,3 кг высушенного растения, которое криминальный огородник, заботливо расфасовал по пакетам и контейнерам. Кроме того, у запасливого земледельца изъяли еще целый пакет с семенами.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый задержан.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец пытался пронести запрещенные вещества в сумке с котом. Теперь животное будет ждать хозяина 7 лет.

Фото: Piter.TV