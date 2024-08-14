В Удмуртии ликвидировали две наркоплантации, оборудованные на садовых участках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным следствия, 27-летний местный житель и его 31-летний друг подозреваются в производстве наркотических веществ. Оба были задержаны полицейскими в момент, когда передвигались на автомобиле. В результате обысков одного домовладения обнаружили и изъяли в специально оборудованной теплице 27 кустов конопли. Также правоохранители нашли свыше 300 граммов марихуаны.
На территории второго СНТ обнаружили теплицу с 30 кустами каннабиса. В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Тюменской области выявили 39 нарушений миграционного законодательства.
Видео: МВД по Удмуртии
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