В отношении 26 иностранцев, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, были составлены протоколы.

В Тюменской области выявили 39 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в ходе рейдов правоохранители проверили ряд торговых павильонов, рынков и развлекательных заведений с массовым пребыванием иностранных граждан. Из них 13 человек были привлечены к ответственности за несоблюдение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране.

В отношении 26 иностранцев, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, были составлены протоколы. Материалы направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Карачаево-Черкесии пресекли деятельность теневого банкира.

Видео: УМВД по Тюменской области