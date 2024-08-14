  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:57
127
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Тюменской области выявили 39 нарушений миграционного законодательства

0 0

В отношении 26 иностранцев, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, были составлены протоколы.

В Тюменской области выявили 39 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в ходе рейдов правоохранители проверили ряд торговых павильонов, рынков и развлекательных заведений с массовым пребыванием иностранных граждан. Из них 13 человек были привлечены к ответственности за несоблюдение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране.

В отношении 26 иностранцев, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, были составлены протоколы. Материалы направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что в Карачаево-Черкесии пресекли деятельность теневого банкира.

Видео: УМВД по Тюменской области

Теги: нарушение миграционного законодательства, полиция, тюменская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии