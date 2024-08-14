На его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность теневого банкира. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, 39-летний житель Черкесска обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности. Отмечается, что в период с 2017-го по 2024 год злоумышленник без государственной регистрации и соответствующего разрешения совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

На его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области ликвидировали крупную нарколабораторию.

Видео: МВД по Карачаево-Черкесской Республике