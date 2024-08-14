В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность теневого банкира. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным следствия, 39-летний житель Черкесска обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности. Отмечается, что в период с 2017-го по 2024 год злоумышленник без государственной регистрации и соответствующего разрешения совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
На его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Видео: МВД по Карачаево-Черкесской Республике
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