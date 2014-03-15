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В Челябинской области ликвидировали крупную нарколабораторию

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Всего изъято свыше 113 кг наркотического средства, порядка 95 кг прекурсоров и лабораторное оборудование.

В Челябинской области ликвидировали крупную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, подозреваемые синтезировали метилэфедрон в помещении бывшей сельскохозяйственной фермы, затем увозили и прятали наркотик в тайники-закладки для доставки курьерами в другие регионы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности курьеров и вышли на след изготовителей. Всего изъято свыше 113 кг наркотического средства, порядка 95 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Магаданской области пресекли незаконный оборот природного золота.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, нарколаборатория, полиция, челябинская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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