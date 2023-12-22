Петербуржец нес запрещенные вещества в сумке с котом. Животное будет ждать его 7 лет

В июне 2023 года мужчину задержали у дома 31 по Рябовскому шоссе.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении горожанина, который признан виновным в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотических средств. Об этом 29 марта рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

В июне 2023 года мужчину задержали у дома 31 по Рябовскому шоссе. Им было приобретено, а после расфасовано, 40 свертков запрещенного вещества. В одной сумке с наркотическими средствами находился кот. Животное вместе с хозяином доставили в отдел полиции.

Суд, конечно же, задал вопрос, не боялся ли Ф., что животное может отравиться? Петр пояснил, что в сумке для кота был один карман, а для запрещенного – другой. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Фигурант вину не признал. Суд назначил ему 7 лет в колонии строгого режима.

Дарья Лебедева отметила, что кот Кисяш уехал домой вместе с родственниками Ф.

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Фото: Piter.TV