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Петербуржец нес запрещенные вещества в сумке с котом. Животное будет ждать его 7 лет
Вчера, 23:58
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Петербуржец нес запрещенные вещества в сумке с котом. Животное будет ждать его 7 лет

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В июне 2023 года мужчину задержали у дома 31 по Рябовскому шоссе.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении горожанина, который признан виновным в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотических средств. Об этом 29 марта рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале. 

В июне 2023 года мужчину задержали у дома 31 по Рябовскому шоссе. Им было приобретено, а после расфасовано, 40 свертков запрещенного вещества. В одной сумке с наркотическими средствами находился кот. Животное вместе с хозяином доставили в отдел полиции. 

Суд, конечно же, задал вопрос, не боялся ли Ф., что животное может отравиться? Петр пояснил, что в сумке для кота был один карман, а для запрещенного – другой.

Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Фигурант вину не признал. Суд назначил ему 7 лет в колонии строгого режима.

Дарья Лебедева отметила, что кот Кисяш уехал домой вместе с родственниками Ф. 

Ранее на Piter.TV: под Всеволожском ликвидирована подпольная наркоплантация.

Фото: Piter.TV

Теги: незаконное хранение наркотиков, покушение на незаконный сбыт наркотических средств
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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