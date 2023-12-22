Мужчина выращивал каннабис.

Под Всеволожском ликвидирована подпольная наркоплантация. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На территории одного из СНТ массива Пери Всеволожского района в одном из домов задержан 43-летний гражданин одного из сопредельных государств. В арендуемом им доме были изъяты 38 кустов наркотического растения, 8 емкостей с растительным веществом, общей массой около 2900 граммов. По результатам экспертизы, в одной из емкостей находилось наркотическое средство каннабис (марихуана).

Возбуждено уголовное дело по части 3 и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Ранее иномарку с мефедроном остановили на Планерной улице в Петербурге.

Видео: МВД