Иномарку с мефедроном остановили на Планерной улице

Согласно экспертизе, в пакетах находились 249,5 г мефедрона.

В Приморском районе Петербурга 28 марта остановили автомобиль, в котором обнаружили наркотическое средство. Об этом стало известно Piter.tv.

У дома № 53 корпус 1 по Планерной улице накануне правоохранители остановили Hyundai Solaris, за рулём которого находился 32-летний мужчина. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и два полимерных запаянных свёртка. Согласно экспертизе, в пакетах находились 249,5 г мефедрона.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургские оперативники задержали двух женщин-наркосбытчиц.

Фото: Piter.tv