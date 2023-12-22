Иномарку с мефедроном остановили на Планерной улице

В Приморском районе Петербурга 28 марта остановили автомобиль, в котором обнаружили наркотическое средство. Об этом стало известно Piter.tv.
У дома № 53 корпус 1 по Планерной улице накануне правоохранители остановили Hyundai Solaris, за рулём которого находился 32-летний мужчина. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и два полимерных запаянных свёртка. Согласно экспертизе, в пакетах находились 249,5 г мефедрона.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее петербургские оперативники задержали двух женщин-наркосбытчиц.
Фото: Piter.tv
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