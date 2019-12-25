Перед судом предстанет пожилая жительница Петергофа, которая делала закладки с наркотиками

Ей меняют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летней жительницы Петергофа. Ей меняют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 27 июня.

Установлено, что вечером 12 марта женщину задержали в Стрельне по подозрению в употреблении наркотических средств. В отделе полиции состоялся личный досмотр, в ходе которого в ее сумочке обнаружили синтетическое наркотическое средство массой более 3 грамм. Кроме того, в мобильном телефоне обвиняемой найдены координаты местоположения "закладок".

В ходе следствия женщина показала 22 места, где сделала закладки с наркотиками. Еще 23 свертка нашли в ее квартире.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: Piter.TV