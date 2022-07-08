Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Ленобласти

Задержан 44-летний организатор и ранее судимый 25-летний химик.

Полицейские выявили незаконную деятельность подпольной нарколаборатории в Ломоносовском районе (Ленинградская область). Она располагалась в ДНП "Усадьба Можайское" Виллозского городского поселения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего организатора и ранее судимого 25-летнего химика, в доме которого и изготавливали наркотики, сообщает 78.ru.

На месте были обнаружены и изъяты четыре контейнера с веществом бежевого цвета массой около 4 кг и 25 канистр с жидкостью общей массой около 625 кг. Фигуранты с февраля производили наркотические средства, а затем сбывали его.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция накрыла наркоплантацию на Миллионной улице. Находчивый агроном оборудовал квартиру всем необходимым в кредит.

Фото: Piter.TV