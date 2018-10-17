Суд приговорил 23-летнего жителя Мурино к 6 годам колонии за производство наркотиков

В Ленобласти молодой человек организовал серийное производство наркотической смеси в картофелехранилище.

Выборгский городской суд приговорил 23-летнего жителя Мурино к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима за производство наркотических средств с целью продажи. Уголовное дело рассматривалось в Выборге по причине того, что в Выборгском районе молодой наркопромышленник разместил свою лабораторию: для изготовления смеси и серийного производства синтетического наркотика было задействовано картофелехранилище.

Предоставленных следствием доказательств суду оказалось достаточно для признания молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Задержан дилер и производитель в одном лице был ещё в 2019 году в Петербурге.

Ранее полицейские задержали ленинградца, возившего наркотики в Новгородскую область.

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