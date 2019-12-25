Завершилось расследование деятельности группировки из Ленобласти, отправлявшей наркотики в Сибирь

Материалы на организаторов нарколаборатории в Тосненском районе переданы в областной суд.

Ленинградский областной суд в ближайшее время начнет рассматривать по существу материалы уголовного дела о производстве в Тосненском районе и последующем сбыте крупной партии наркотиков. 16 июля прокуратура сообщила о завершении расследования в отношении пяти участников группы, организовавшей в регионе работу крупной нарколаборатории.

Продукция тосненской незаконной химической промышленности была обнаружена сибирскими наркополицейскими в Иркутской области еще в 2019 году, после чего вскоре была найдена и сама лаборатория - в поселке Обуховец. Стоимость готовой продукции, обнаружившейся в ангаре, была оценена примерно в 10 миллиардов рублей, а у собственников производства полиция изъяла 23 миллиона и дорогие автомобили. Членам ленинградского наркокартеля грозит до двадцати лет тюрьмы.

Ранее за куда меньший объем производства наркотиков суд приговорил 23-летнего жителя Мурино к 6 годам колонии.

Фото: прокуратура Ленобласти