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Завершилось расследование деятельности группировки из Ленобласти, отправлявшей наркотики в Сибирь
Сегодня, 13:13
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Завершилось расследование деятельности группировки из Ленобласти, отправлявшей наркотики в Сибирь

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Материалы на организаторов нарколаборатории в Тосненском районе переданы в областной суд.

Ленинградский областной суд в ближайшее время начнет рассматривать по существу материалы уголовного дела о производстве в Тосненском районе и последующем сбыте крупной партии наркотиков. 16 июля прокуратура сообщила о завершении расследования в отношении пяти участников группы, организовавшей в регионе работу крупной нарколаборатории. 

Продукция тосненской незаконной химической промышленности была обнаружена сибирскими наркополицейскими в Иркутской области еще в 2019 году, после чего вскоре была найдена и сама лаборатория  - в поселке Обуховец. Стоимость готовой продукции, обнаружившейся в ангаре, была оценена примерно в 10 миллиардов рублей, а у собственников производства полиция изъяла 23 миллиона и дорогие автомобили. Членам ленинградского наркокартеля грозит до двадцати лет тюрьмы. 

Ранее за куда меньший объем производства наркотиков суд приговорил 23-летнего жителя Мурино к 6 годам колонии. 

Фото: прокуратура Ленобласти 

 

Теги: ленинградский областной суд, нарколаборатория в ленобласти, обуховец, производство и сбыт наркотиков, тосненский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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