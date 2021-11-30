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ФСБ показала момент задержания проректора Российской таможенной академии за сбыт наркотиков

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Судя по кадрам, Залим Кеферов хранил запрещенные вещества под опускающимся полом своей ванной.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание проректора Российской таможенной академии Залима Керефова за хранение и продажу запрещенных веществ.  Кадры были выложены в официальном Telegram-канале ведомства.

Также были проведены следственные мероприятия в нарколаборатории. Помещение для хранения наркотиков фигурант дела прятал под  опускающимся полом в ванной.

Керефов был арестован на 2 месяца. Как удалось установить, проректор покрывал сделки по продаже и покупке запрещенных веществ в пределах даркнета. На его контроле находился денежный обмен. Более того, руководитель основал свою сетевую площадку по продаже наркотиков.

Ранее мы сообщили о том, что лихача на набитом наркотиками авто со стрельбой задержали в Петербурге.

Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: задержание, крупная нарколаборатория, таможня, фсб рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Видео,

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