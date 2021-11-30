ФСБ показала момент задержания проректора Российской таможенной академии за сбыт наркотиков

Судя по кадрам, Залим Кеферов хранил запрещенные вещества под опускающимся полом своей ванной.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание проректора Российской таможенной академии Залима Керефова за хранение и продажу запрещенных веществ. Кадры были выложены в официальном Telegram-канале ведомства.

Также были проведены следственные мероприятия в нарколаборатории. Помещение для хранения наркотиков фигурант дела прятал под опускающимся полом в ванной.

Керефов был арестован на 2 месяца. Как удалось установить, проректор покрывал сделки по продаже и покупке запрещенных веществ в пределах даркнета. На его контроле находился денежный обмен. Более того, руководитель основал свою сетевую площадку по продаже наркотиков.

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Видео: ЦОС ФСБ России