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В Адмиралтейском районе задержали лихача в авто с наркотиками

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Полицейским пришлось выстрелить по колесам.

В Адмиралтейском районе со стрельбой задержали водителя, в машине у которого обнаружили более 100 пакетов с веществом растительного происхождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экипаж ДПС обратил внимание на иномарку, которая двигалась с превышением скорости. Водитель не остановился после требования полицейских, из-за чего им пришлось применить табельное оружие и выстрелить по колесам машины. После этого нарушителя удалось остановить.

Изъятое в машине направили на экспертизу. Вещество оказалось наркотиком. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге задержали сотрудника магазина, который избил девушку за жалобу на шум. 

Видео: МВД РФ

Теги: задержание, наркотики, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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