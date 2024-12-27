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Мать отравившейся неизвестным веществом девочки судили за наркотики в Петербурге
Сегодня, 8:58
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Мать отравившейся неизвестным веществом девочки судили за наркотики в Петербурге

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Сейчас за жизнь малышки борются анестезиологи-реаниматологи.

Мать полуторагодовалой девочки, которая отравилась неизвестным веществом на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге, была судима за наркотики. 

Напомним, пострадавшую доставили в клинику Педиатрического университета после прогулки 22 февраля. По словам матери, девочка подобрала маленький полиэтиленовый пакетик и заинтересовалась им. Дома у ребенка появились первые симптомы отравления: неустойчивая походка, "плавающий" взгляд и снижение частоты дыхания. Сейчас за жизнь малышки борются анестезиологи-реаниматологи. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", родителям девочки по 32 года. Отца судили за дачу ложных показаний и неуплату алиментов, а мать – в 2013 году за покушение на хранение и сбыт наркотиков. По тем же статьям женщина получила 12 лет колонии в 2015 году, в 2021 году приговор изменили, заменив заключение на ограничение свободы на срок 3 года 9 месяцев 9 дней. В июле того же года ее освободили из мест лишения свободы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на незаконный сбыт наркотических средств, проспект маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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