При осмотре парника сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 177 кустов конопли.

В Подмосковье ликвидировали наркоплантацию в частном доме. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 38-летней житель Москвы оборудовал наркоплантацию в доме в городском округе Щелково. При осмотре парника сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 177 кустов конопли, удобрения, тепловые лампы и вентиляционное оборудование. Отмечается, что ранее у задержанного была судимость. Возбуждено уголовное дело. По решению суда фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области задержали наркокурьера.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА