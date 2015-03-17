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В Подмосковье ликвидировали наркоплантацию в частном доме

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При осмотре парника сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 177 кустов конопли.

В Подмосковье ликвидировали наркоплантацию в частном доме. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 38-летней житель Москвы оборудовал наркоплантацию в доме в городском округе Щелково. При осмотре парника сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 177 кустов конопли, удобрения, тепловые лампы и вентиляционное оборудование. Отмечается, что ранее у задержанного была судимость. Возбуждено уголовное дело. По решению суда фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области задержали наркокурьера.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: наркоплантация, подмосковье, полиция, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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