Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в Шлиссельбурге 

Наглый гость отнял у хозяина квартиры банковские карты, портмоне и телефон.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже в Шлиссельбурге. В среду, 14 февраля, житель Ленобласти принимал у себя дома знакомого. Они выпивали и общались. Но неожиданно между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость напал на 63-летнего мужчину, избил его, а затем отнял телефон, портмоне и две банковские карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в квартире по Малоневскому каналу в доме № 15. Злоумышленник забрал вещи неприятеля и убежал. Пострадавший сразу же обратился к стражам порядка. Общая сумма материального ущерба составила 2 260 рублей.

Оперативники задержали 33-летнего местного жителя. На него завели уголовное дело по статье "Грабеж".

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Фото: Piter.tv