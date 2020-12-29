В Петербурге эвакуировали гипермаркет "Лента" на Хасанской

Вечером в четверг, 21 января, на Хасанской улице эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета "Лента", сообщили очевидцы в соцсетях.
Много полиции и ДПС, не пускают людей в "Ленту" на Хасанской улице
отметили свидетели.
Одна из петербурженок отметила, что сработали три датчика на задымления. Судя по фото, к месту прибыло большое количество экстренных служб.
Ранее мы писали, что фигуранты дела об убийстве семьи бизнесмена в Ленобласти получили 19 и 23 года колонии.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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