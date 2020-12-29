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В Петербурге эвакуировали гипермаркет "Лента" на Хасанской
Сегодня, 20:32
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smirenny

В Петербурге эвакуировали гипермаркет "Лента" на Хасанской

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К месту прибыло большое количество экстренных служб.

Вечером в четверг, 21 января, на Хасанской улице эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета "Лента", сообщили очевидцы в соцсетях.

Много полиции и ДПС, не пускают людей в "Ленту" на Хасанской улице

отметили свидетели. 

Одна из петербурженок отметила, что сработали три датчика на задымления. Судя по фото, к месту прибыло большое количество экстренных служб. 

Ранее мы писали, что фигуранты дела об убийстве семьи бизнесмена в Ленобласти получили 19 и 23 года колонии.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: эвакуация, эвакуация гипермаркета
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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