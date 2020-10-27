Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины на улице Декабристов

Избиение попало на камеры видеонаблюдения.

Правоохранители задержали петербуржца, который подозревается в избиении мужчины на улице Декабристов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемого нашли в одной из квартир дома №50 по улице Декабристов. Ранее он уже был неоднократно судим. 30-летнего неработающего гражданина задержали.

Напомним, 25 октября в Адмиралтейском районе двое неизвестных избили потерпевшего. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Мариинскую больницу. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО