Мужчина попал в кому после избиения на улице Декабристов

Злоумышленники разыскиваются.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали после избиения на улице Декабристов. Полиция разыскивает обидчиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию Адмиралтейского района поступило накануне, 25 октября. Очевидец заявил о том, что у дома №49 по улице Декабристов двое мужчин избили третьего. Позже из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которое сообщалось о госпитализации 47-летнего гражданина. По информации от источника Piter.TV, пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. Он находится в коме.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в багажнике такси на Косыгина нашли труп мужчины.

Фото: Piter.TV