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Мужчина попал в кому после избиения на улице Декабристов
Сегодня, 10:57
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nadezhda_sib

Мужчина попал в кому после избиения на улице Декабристов

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Злоумышленники разыскиваются.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали после избиения на улице Декабристов. Полиция разыскивает обидчиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию Адмиралтейского района поступило накануне, 25 октября. Очевидец заявил о том, что у дома №49 по улице Декабристов двое мужчин избили третьего. Позже из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которое сообщалось о госпитализации 47-летнего гражданина. По информации от источника Piter.TV, пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. Он находится в коме. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в багажнике такси на Косыгина нашли труп мужчины. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, драка, кома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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