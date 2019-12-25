В багажнике такси на Косыгина нашли труп мужчины

Потерпевшего до смерти забили битой.

Утром 26 октября в дежурную часть полиции Красногвардейского района Петербурга обратились две женщины, ставшие свидетельницами жестокого преступления. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительницы рассказали, что видели, как возле дома №28/19 на Новочеркасском проспекте неизвестный избил битой мужчину. После этого он погрузил тело в багажник автомобиля Hyundai Solaris серого цвета с логотипом "Такси Везет" и уехал с места происшествия.

Спустя некоторое время возле дома №15 на проспекте Косыгина сотрудники полиции остановили похожий по описанию автомобиль. В салоне находились мужчина и женщина в неадекватном состоянии с телесными повреждениями. Рядом лежала бита со следами бурого цвета.

В багажнике транспортного средства обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. При нем были водительские права на имя 35-летнего уроженца Киргизии.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV