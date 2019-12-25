Полицейские возбудили уголовное дело после изнасилования женщины днем в Кронштадте

Инцидент произошел днем в сквере.

Правоохранители возбудили уголовное дело после изнасилования жительницы Кронштадта в Андреевском сквере днем 8-го августа. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области.

На прошлой неделе в полицию обратился мужчина. Он сообщил о том, что около магазина в 12 часов дня на улице Карла Маркса на его жену напал маньяк. Было установлено, что неизвестный, применив физическую силу, надругался над 30-летней женщиной. После этого злоумышленник скрылся с места.



В этот же день на проспекте Ленина полицейские задержали 21-летнего охранника ООО "Легион Плюс", он является подозреваемым в совершении преступления. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лысый мужчина напал на девушку на стадионе школы на Гражданском проспекте.



Фото: Piter.TV