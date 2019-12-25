Лысый мужчина напал на девушку на стадионе школы на Гражданском проспекте

Это произошло вечером 9-го августа.

Женщина сообщила об изнасиловании его дочери в Калининском районе. Мужчина напал на девушку во время пробежки на стадионе. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от жительницы Петербурга поступило ночью 10-го августа. Она рассказала о том, что на ее 29-летнюю дочь напал неизвестный на Гражданском проспекте, 92, корпус 3. Мужчина избил и изнасиловал потерпевшую. Лысому злоумышленнику на вид около 40 лет, он был одет в спортивную одежду.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой.

Фото: Piter.TV