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Лысый мужчина напал на девушку на стадионе школы на Гражданском проспекте
Сегодня, 10:58
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nadezhda_sib

Лысый мужчина напал на девушку на стадионе школы на Гражданском проспекте

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Это произошло вечером 9-го августа.

Женщина сообщила об изнасиловании его дочери в Калининском районе. Мужчина напал на девушку во время пробежки на стадионе. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Сообщение от жительницы Петербурга поступило ночью 10-го августа. Она рассказала о том, что на ее 29-летнюю дочь напал неизвестный на Гражданском проспекте, 92, корпус 3. Мужчина избил и изнасиловал потерпевшую. Лысому злоумышленнику на вид около 40 лет, он был одет в спортивную одежду. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой.

Фото: Piter.TV 

Теги: избиение, изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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