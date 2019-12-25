Злоумышленники хотели отобрать у мужчины мобильный телефон.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 августа в парке рядом с улицей Джона Рида. Двое избили петербуржца руками и металлической трубой. Злоумышленники хотели отобрать у мужчины мобильный телефон. Избитый сам обратился к врачам.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисты задержаны.

Ранее мы сообщали о том, что в Сестрорецке электрик зарезал свою 64-летнюю жену.

Фото:Piter.TV