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В Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой
Сегодня, 9:59
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой

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Злоумышленники хотели отобрать у мужчины мобильный телефон.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 8 августа  в парке рядом с улицей Джона Рида. Двое избили петербуржца руками и металлической трубой.  Злоумышленники хотели отобрать у мужчины мобильный телефон. Избитый сам обратился к врачам.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисты задержаны.

Ранее мы сообщали о том, что в Сестрорецке электрик зарезал свою 64-летнюю жену.

Фото:Piter.TV

Теги: избили невский район, невский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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