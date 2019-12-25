Женщина скончалась на месте происшествия.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Сестрорецке электрик зарезал свою 64-летнюю жену. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 9 августа, в квартире дома №3 по улице Токарева. По данным правоохранителей, 67-летний петербуржец, который работает электриком в торговом комплексе, зарезал свою пожилую супругу. Как оказалось, ранее пенсионеры поссорились. Женщина скончалась на месте.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

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