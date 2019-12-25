Полицейские нашли пропавшую 11-летнюю девочку на Лиговском проспекте

Как рассказали в ведомстве, девочку нашли около 16:00 часов, отмечается, что со школьницей все в порядке.

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге сотрудники полиции нашли пропавшую 11-летнюю девочку на Лиговском проспекте в доме 64. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, девочку нашли около 16:00 часов, отмечается, что со школьницей все в порядке.

Напомним, 17 июля, в субботу, в Красногвардейском районе 11-летняя Ульяна Шлепакова ушла из дома вместе со своей подругой. Полицейские начали поиски сразу же после обращения родителей школьницы.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге пропал сын дагестанской правозащитницы Нины Церетиловой.

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