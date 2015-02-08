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В Петербурге разыскивают пропавшую 11-летнюю Ульяну
Сегодня, 9:37
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В Петербурге разыскивают пропавшую 11-летнюю Ульяну

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Школьница была одета в розовую футболку, голубые джинсы, серые кроссовки Reebok.

В Красногвардейском районе Петербурга ищут пропавшую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона 18 июля. 

Полицейские просят горожан, располагающих информацией о местоположении школьницы, позвонить по телефонам: 444-92-98 или 573-15-96.

11-летняя Ульяна Шлепакова ушла из дома накануне, 17 июля. Особые приметы подростка: рост 165 см, темные волосы, светлые пряди на челке, каре. Была одета в розовую футболку, светлые джинсы и фирменные серые кроссовки. 

Ранее на Pitеr.tv сообщили,что в Петербурге пропал сын дагестанской правозащитницы Нины Церетиловой.

Фото: пресс-служба МВД

Теги: девочка ушла из дома, мвд, поиски детей, пропал ребенок петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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