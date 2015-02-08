В Петербурге разыскивают пропавшую 11-летнюю Ульяну

Школьница была одета в розовую футболку, голубые джинсы, серые кроссовки Reebok.

В Красногвардейском районе Петербурга ищут пропавшую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона 18 июля.

Полицейские просят горожан, располагающих информацией о местоположении школьницы, позвонить по телефонам: 444-92-98 или 573-15-96.

11-летняя Ульяна Шлепакова ушла из дома накануне, 17 июля. Особые приметы подростка: рост 165 см, темные волосы, светлые пряди на челке, каре. Была одета в розовую футболку, светлые джинсы и фирменные серые кроссовки.

Ранее на Pitеr.tv сообщили,что в Петербурге пропал сын дагестанской правозащитницы Нины Церетиловой.

Фото: пресс-служба МВД