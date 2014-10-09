В Петербурге пропал сын дагестанской правозащитницы Нины Церетиловой

Мальчик заявил, что не знает, где находится, более того он был вместе с неизвестными ребятами. Однако затем сказал, что все это шутка.

В субботу, 17 июля, стало известно, что у дагестанской правозащитницы Нины Церетиловой пропал 14-летний сын в Петербурге. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Известно, что мальчик находился вместе со своим дядей, а Церетилова была в суде в Дагестане. Девушка сообщила, что сегодня она созвонилась с ребенком и услышала на фоне шум улицы. Мальчик заявил, что не знает, где находится, более того он был вместе с неизвестными ребятами. Однако затем сказал, что все это шутка.

По словам Церетиловой, после этого сын перестал отвечать на звонки. Когда Нина Церетилова сделала распечатку звонков, то поняла, что намедни сын долго разговаривал с отцом.

Напомним, что осенью прошлого года Кировский районный суд Махачкалы забрал троих детей у Нины Церетиловой и отдал отцу, который избивал супругу. Такое решения судья вынес потому, что посчитал недопустимым внешний вид матери: татуировки, пирсинг, цвет волос. В последствии Церетилова выграла суд, но ее ребенок исчез.

Ранее Piter.tv писал, что следствие просит отправить под домашний арест водителя, сбившую трех детей в Москве.

Фото: Instagram / lovva.nina