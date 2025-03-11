В Саратове правозащитник требовал 3 миллиона за молчание о продаже детям алкоголя

Мужчина потребовал от торговой сети деньги за свое молчание о противоправных инцидентах.

Российские правоохранительные органы на территории Саратовской области уличили руководителя общественной организации в коммерческом подкупе. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях сотрудниками пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники задержали 44-летнего мужчину при получении им трех миллионов за свое незаконное "молчание". Подозреваемый, обладавший должностными полномочиями на проверку соблюдения законодательства страны в сфере продажи алкоголя и табачной продукции, шантажировал представителей крупной торговой сети.

В МВД указали, что фигурант расследования узнал о реализации алкоголя и сигарет несовершеннолетним, после чего потребовал денежные средства. Он пообещал не передавать информацию в контролирующие органы. Представители торговой сети обратились в полицию, а далее оперативники задержали правозащитника в момент получения денежных средств. Сейчас в отношении мужчины ведется уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ.

На время расследования подозреваемый заключён под стражу. пресс-служба МВД РФ

Почти 1,7 тыс. иностранцев лишили российского гражданства в 2024 году.

Фото и видео: МВД Медиа