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Почти 1,7 тыс. иностранцев лишили российского гражданства в 2024 году
Сегодня, 18:40
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Почти 1,7 тыс. иностранцев лишили российского гражданства в 2024 году

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Решения о прекращении гражданства принимали в МВД.

В 2024 году подразделения Министерства внутренних дел России приняли решения о лишении гражданства РФ в отношении 1684 натурализованных лиц. Основанием для этого были различные противоправные действия иностранцев, – сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она также напомнила, что причиной для лишения российского гражданства могут послужить как преступления, так и угроза национальной безопасности страны, а также неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет и представление ложных документов или сведений при приеме в гражданство Российской Федерации.

Ранее на Piter.TV: Петербургский депутат от ЛДПР Евгений Ененков потребовал провести проверку законности выделения жилья мигрантам.

Фото: Pixbay

Теги: депортация, лишение гражданства
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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