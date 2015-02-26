Петербургский депутат от ЛДПР Евгений Ененков потребовал провести проверку законности выделения жилья мигрантам»

В последнее время в разных регионах страны все чаще разгораются скандалы, связанные с выделением бесплатного жилья семьям мигрантов в ущерб интересам коренного населения. Подмосковные Мытищи, Хабаровск, Нижнекамск в Татарстане… И этот список можно продолжать. По некоторым случаям Александр Бастрыкин уже назначил проверки законности выдачи жилищных сертификатов.

Депутат от ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгений Ененков давно и серьезно занимается вопросами миграционной политики. Его последняя инициатива о наведении порядка на рынке арендного жилья, предоставляемого мигрантам, вышла на федеральный уровень и сейчас активно обсуждается.

Я считаю, нам нужно на законодательном уровне установить строгие меры ответственности для арендодателей, которые, пренебрегая нормами права и интересами жителей, превращают жилые дома в нелегальные хостелы. Такие владельцы помещений зачастую избегают официального учёта своей деятельности, что ведёт не только к уклонению от уплаты налогов, но и создаёт условия для проживания лиц без законных на то оснований, в том числе нелегальных мигрантов. Евгений Ененков, депутат

Представитель ЛДПР предложил ввести обязательную регистрацию всех объектов, сдаваемых подобным образом. По его мнению, это позволит контролировать соблюдение санитарных и противопожарных норм, обеспечит прозрачность финансовых потоков и защитит права как арендаторов, так и добросовестных собственников жилья. А закрепление таких норм в законодательстве поможет предотвратить хаотичное развитие теневого рынка аренды и повысит безопасность жилых кварталов.

Продолжая тему проживания приезжих мигрантов в России, политик предлагает провести аудит обоснованности и законности выделения жилищных сертификатов приезжим по всей стране.

Я уже приступил к выявлению конкретных фактов в Санкт-Петербурге. Сейчас мы с коллегами по партии налаживаем плотную работу в этом вопросе с органами опеки, ЗАГС, социальными службами, органами МВД. Эту работу нужно вести системно и держать на постоянном контроле. Предлагаю провести сквозную проверку по всей стране. Нам нужно перезагрузить систему выделения жилищных сертификатов, – сделать ее полностью понятной, прозрачной и контролируемой. Нужно исключить даже саму возможность манипуляций и злоупотреблений в этой сфере. Тем более, что речь здесь идет о самых незащищенных категориях наших граждан. В этом – наша цель. ЛДПР всегда защищала и будет защищать интересы наших людей. Евгений Ененков, депутат

Предложение представителя ЛДПР прокомментировал советник главы Московского района г.Санкт-Петербурга Валерий Зинкевич:

Евгений Ененков поднял действительно важный вопрос. Его инициатива направлена на обеспечение справедливости и прозрачности в социальной политике. Это поможет не только исключить и предотвратить злоупотребления, но и создаст более устойчивую систему поддержки тех, кто действительно нуждается в помощи. Считаю важным, чтобы предложение нашло поддержку на федеральном уровне.

Бастрыкин заинтересовался нарушениями с выдачей жилищного сертификата в Ленобласти.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова