Бастрыкин заинтересовался нарушениями с выдачей жилищного сертификата в Ленобласти

В СУ СК РФ по региону организовали процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад после информации о неправомерной выдаче жилищного сертификата в Ленобласти. Об этом сообщили в ведомстве 7 марта.

В социальных сетях следователи выявили публикацию, в которой говорится о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата. Также поставилась под сомнение обоснованность принятия соответствующего решения ответственными лицами.

В СУ СК РФ по региону организовали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти С. Т. Сазину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ