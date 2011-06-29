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Бастрыкин заинтересовался нарушениями с выдачей жилищного сертификата в Ленобласти
Сегодня, 16:41
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Бастрыкин заинтересовался нарушениями с выдачей жилищного сертификата в Ленобласти

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В СУ СК РФ по региону организовали процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад после информации о неправомерной выдаче жилищного сертификата в Ленобласти. Об этом сообщили в ведомстве 7 марта. 

В социальных сетях следователи выявили публикацию, в которой говорится о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата. Также поставилась под сомнение обоснованность принятия соответствующего решения ответственными лицами. 

В СУ СК РФ по региону организовали процессуальную проверку. 

Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти С. Т. Сазину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что продолжается капитальный ремонт дома для городских очередников на 9-й линии В. О. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, жилищный сертификат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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